A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a három gyanúsítottnak a letartóztatását, akik a rendelkezésre álló adatok szerint május 22-én délelőtt kifigyelték Miskolc egyik utcáján az időskorú, gyenge fizikumú sértettet és megállapodtak, hogy elveszik a táskáját. A fiatalkorú terhelt felnőttkorú társai felhívására a sértett háta mögé lépett és lerántotta a táskáját, emiatt az idős asszony a földre esett. A gyanúsítottak a sértettet magára hagyva elfutottak a helyszínről, mindezzel ezer forint készpénzre tettek szert.

Minősített eset

Bizonyítottság esetén a fiatalkorú terhelt cselekménye rablás, míg társai tette kifosztás minősített esetére való felbujtás megállapítására alkalmas. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés tartama miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amelyet a terheltek személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, illetve esetükben alappal lehet következtetést levonni a bűnismétlés lehetőségére is. A bíróság a fiatalkorú tekintetében a cselekmény különös tárgyi súlyát is mérlegelte. A bíróság minderre figyelemmel egy hónapra elrendelte a terheltek letartóztatását - tudta meg a boon.hu.