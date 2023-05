A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított április 28-án a kora délutáni órákban megpillantotta a kazincbarcikai áruházba belépő fiatalkorú sértettet, akivel korábban már egy alkalommal bort vetetett magának. A férfi a boltban közvetlenül a sértett mellé lépett és közölte, hogy ismét vásárolni fognak, de most kés van nála, miközben többször igazgatta a ruháját, mintha abban valamilyen tárgyhoz nyúlna. A sértett a fenyegetés hatására megijedt, de az áruházban még biztonságban érezte magát, és végül nem vett semmit a terheltnek. A gyanúsított a bolt elhagyását követően is közvetlenül a fiatalkorú mellett maradt, majd 1500 forintot követelt tőle. A sértett kivette a kért összeget pénztárcájából, majd a terhelt közölte, hogy legyen inkább kerek szám, adjon 2000 forintot. Amikor ezt is elővette a sértett, a férfi mindkét összeget kikapta kezéből és elhagyta a helyszínt.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének megállapítására.

Egy hónap letartóztatás

A bíróság álláspontja szerint a férfi terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya, a várható büntetés tartama már önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, melyet személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban részt vevő személyeket, így különösen a sértettet és a tanúkat jogellenesen befolyásolná vagy megfélemlítené, ezáltal meghiúsítaná, megnehezítené a bizonyítást. Megalapozottan feltehető esetében a bűnismétlés veszélye is, különös tekintettel arra, hogy korábban már a sértettnek is kárt okozott bűncselekmény határait el nem érő magatartásával. Fentiekre figyelemmel a bíróság a gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte.

A végzés nem végleges.