A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint május 25-én a délutáni órákban társával együtt odalépett a ricsei autóbusz megállóban tartózkodó gyermekekhez, majd rövid szóváltást követően az egyik fiúra támadt. Őt földre lökte, majd a hanyatt fekvő kiskorú mellkasára ült és igyekezett nemi szervét a szájába tenni. Cselekményével akkor hagyott fel, mikor a gyanúsítottat a kiskorúak azzal fenyegették, hogy szólnak a sértett édesapjának.

A terhelt cselekménye a nyomozás jelenlegi állása alapján szexuális erőszak bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

Fennáll a bűnismétlés veszélye

A bíróság álláspontja szerint a fiatalkorú gyanúsított terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható vele szemben bizonyítottság esetén, amely tény felveti a szökés, elrejtőzés veszélyét. Tartani kell attól is, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné az általa ismert tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével. Mivel a gyanúsítottal szemben ezen felül hasonló szexuális bűncselekmény miatt más büntetőeljárás is folyamatban van, a bűnismétlés veszélye fennáll.

A bíróság mindezekre figyelemmel egy hónapra elrendelte a terhelt letartóztatását. A végzés nem végleges, ellene a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.