A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében kéri az érintettek figyelmét, hogy ne váljanak áldozattá: Mindig lakatolják le kerékpárjukat, akkor is, ha csak öt percre szaladnak be a boltba, vagy a postára!

A kerékpár lezárásához válasszanak erős, vastag láncú vagy U-alakú lakatokat!

Amennyiben hosszabb időre kénytelenek otthagyni kerékpárjukat, akkor érdemes a lámpát, kulacsot, pumpát, illetve mindent, ami mozdítható a kerékpárról levenni.

Figyeljenek arra is, mihez, és hogyan rögzítik a biciklit lezáráskor! Ne lakatolják le könnyen elmozdítható tereptárgyakhoz, azaz nem elmozdítható tereptárgyakhoz rögzítsék a kerékpárt! Az önmagához lakatolt kerékpár, olyan mint a megbilincselt vattacukor.

Javasoljuk, hogy jegyezzék fel kerékpárjuk egyedi azonosítóit (pl. típus, vázszám, sérülések, méret, szín, felszerelés), és érdemes fényképet is készíteni róluk. Amennyiben megtörténik a baj, ezen adatok segítik a rendőrség munkáját, a felderítést és a kerékpár visszaadását a tulajdonosnak.