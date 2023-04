Tiszaújvárosban, 2023. április 22-én rendezték meg „A biztonság napja” városi programot, ahová több más szervezet mellett a rendőrség is meghívást kapott. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársai is részt vettek a programon, ahol intézkedéstaktikai bemutatót tartottak. A rendezvényt követően azonnal szolgálatba is álltak, melyek során éjfél előtt - Sajószöged és Nagycsécs települések között - a 35-ös számú főúton igazoltattak egy személyautóval közlekedő párost.

A rendőri intézkedést megelőzőleg az elkövetők kidobták a több mind 200 gramm kábítószergyanús, kristályos anyagot tartalmazó simítózáras tasakot a személygépkocsi ablakán, a főút melletti füves területre.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök a kocsi környezetében az anyagot megtalálták, amit lefoglaltak, az elkövetőket pedig elfogták és előállították a rendőrkapitányságra.

A tiszaújvárosi nyomozók kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a 37 éves nagycsécsi és egy 47 éves szendrői férfit gyanúsítottként hallgatták ki – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.