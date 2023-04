Elektromos meghibásodás okozott tüzet egy faszerkezetű hétvégi házban, Miskolc külterületén, a Lyukóbányai úton április 17-én. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói két gépjárműfecskendővel vonultak a tűzhöz, majd egy vízsugárral elfojtották a lángokat, amelyek a húsz négyzetméteres épület egészét érintették. Az ingatlant alkalomszerűen használták, az eset során nem történt sérülés.

Gázszivárgás miatt kérték a tűzoltók segítségét Miskolcon, a Petneházy Dávid utcában április 19-én. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a rendőrökkel közösen kiürítették a háromemeletes társasházat, majd kihúzós létra segítségével, az ablakon keresztül bejutottak az egyik lakásba, ahol magas gázkoncentrációt mértek. Az egység kimenekítette az ingatlan lakóit, a gázszolgáltató szakembere pedig feltárta a gázszivárgás forrását. A veszély megszüntetéséig tizenhárom embernek kellett távozni az otthonából, az eset során senki sem sérült meg.

Megszólalt a szén-monoxid-érzékelő egy társasházi lakás fürdőszobájában Miskolcon, a Kinizsi Pál utcában április 19-én. Miután a lakó meghallotta a veszélyes gáz jelenlétére utaló riasztást, távozott az otthonából és bejelentette az esetet a 112-es segélyhívó számon. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói légzésvédelem mellett megvizsgálták a levegő összetételét a lakásban. Az egység a fürdőszobában tapasztalta a legmagasabb szén-monoxid-szintet, de a mérőműszer a többi helyiségében is kimutatta a mérgező gázt. A fürdőszobában egy gázüzemű vízmelegítőt használtak, emiatt miatt nőtt meg a levegő szén-monoxid-tartalma. Az érzékelőnek köszönhetően senki sem sérült meg.

Közlekedési baleset miatt riasztották a tűzoltókat Emőd külterületére április 21-én. Lesodródott az úttestről és felborult egy személygépkocsi Emőd és Bükkaranyos között. A miskolci és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd feszítővágóval kiszabadítottak két embert az autóból, és átadták őket a mentőknek.

A száraz növényzet égett Bodrogkeresztúron, a Felső utcában április 23-án. A lángok egy családi ház gázórájára is átterjedtek és a vezetéket is megrongálták, a kiáramló gáz meggyulladt. A szerencsi hivatásos tűzoltók gyorsbeavatkozó sugarakkal eloltották a növényzet tüzét és biztosították a helyszínt. Miután a szolgáltató szakemberei megszüntették a gázutánpótlást, az egység eloltotta a lángoló gázt is. A munkálatok idejére öt embernek kellett elhagyni az érintett ingatlant, az eset során nem történt sérülés.