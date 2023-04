A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a NCMEC-től, vagyis az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjától még tavaly november végén kapott arról jelzést, hogy egy magyarországi felhasználó saját internetes tárhelyére gyermekpornográf tartalmú felvételeket töltött fel. A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya a részére megküldött adatok alapján nyomozásba kezdett, és rövid idő alatt sikerült beazonosítania a felhasználót.

Forrás: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

A 37 éves Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei férfit 2023. január 10-én fogták el a KR NNI nyomozói. Lakásában kutatást hajtottak végre, és valamennyi adathordozóját, valamint a büntetőeljárás szempontjából minden releváns tárgyat és eszközt lefoglaltak.

A KR NNI forenzikus nyomozói a férfi internetes tárhelyéről összesen 147 olyan felvételt – videót és fotót – mentettek ki, amelyek 18 év alatti lányokról készültek, s volt közöttük több olyan is, melyen 14 év alatti kislányok szerepeltek. A gyermekeket ezek a felvételek súlyosan szeméremsértő, és a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolták.

Egy olyan felvétel is előkerült, amelyen a férfi egy külföldi, vélhetően 18 év alatti lánnyal videótelefonál, és ennek során mind a ketten szexuális tevékenységet végeznek.

A férfitól lefoglalt 8 videón és 6 fotón pedig a saját lánya szerepelt pucéran. Ezek között több felvételen az látszódik, ahogy az apa a lányát különböző helyzetekben szexuálisan abuzálja. A kislány a szexuális erőszakok idején mindössze 6 illetve 7 éves volt.

20 év szabadságvesztés

A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya a 37 éves férfit tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, annak védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre felhasználva elkövetett szexuális erőszakkal, valamint tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről, az elkövető nevelése, felügyelete alatt álló személy sérelmére pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsította meg. A terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele elérheti akár a 20 év szabadságvesztést is.

A rendőrség a gyermekvédelmi jelzőrendszer keretében az esetről értesítette a gyámügyi hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot is. A kislány családból való kiemelésére nem volt szükség, tekintettel arra, hogy a szülők külön élnek, és a gyermek az anyánál van elhelyezve.

A KR NNI a sértettek korának megállapítása és beazonosítása érdekében természetesen valamennyi lefoglalt felvétel tartalmát vizsgálja, így a férfi terhére róható bűncselekmények száma várhatóan bővülni fog - tudta meg a boon.hu a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleményéből.