Egy egészen elképesztő és durva bűneset bírósági cselekményét kezdte meg a Miskolci Törvényszék szerdán reggel előkészítő ülésen. A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2020. november 25-én együtt italoztak, majd úgy döntöttek, az általuk korábbról ismert, egyedül élő idős sértettől fognak pénzt szerezni, és vele szexuális cselekményt is végeznek. A sértettet többszörösen bántalmazták, és szexuális cselekményeket végeztek vele, melynek következtében a nő életét vesztette.

Az ügy vádlottja egy helyi testvérpár, akik 2020. november 26-a óta előzetes letartóztatásban vannak. Most kerülhetett sor az előkészítő ülésre a Miskolci Törvényszéken, melyen az ügyészség mértékes indítvánnyal állt elő, amelyet a két vádlott elfogadhatott volna, lemondva a tárgyaláshoz való jogukról és elismerve a bűnösségüket, de ez nem történt meg.

Többszöri erőszak

Dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség képviseletében ismertette a vádat a dr. Dósa Ágnes bíró vezette ülésen. Eszerint a két férfi züllött, italozó életmódot folytatott, a faforgácsoló helyiségben laktak az önkormányzat engedélyével. Az ominózus napon a játszótéren italoztak, itt beszélték meg, hogy bemennek az idős asszonyhoz. A terheltek a sértett házába az ablakon keresztül jutottak be, majd bementek abba a szobába, ahol a 94 éves sértett az ágyban feküdt. Az idős nő felismerte a két férfit, segítségért kiáltott, a két férfi lehúzta a földre, az egyik terhelt a száját befogta, a másik pedig kezeit szorította le. A földön fekvő sértettet többször megütötték, és vele több alkalommal szexuális cselekményt végeztek, majd a már eszméletlen nőt az egyikük percekig fojtogatta.

Ezután átvitték a szomszéd szobába, ahol az utcai lámpa fénye mellett átnézték a testét, és újra szexuális cselekményt végeztek a magatehetetlen nővel. Ezt követően átkutatták a lakást, összeborogatva a bútorokat is, majd a megtalált 100 ezer forint készpénzzel távoztak, magára hagyva a földön fekvő, eszméletlen asszonyt a fűtetlen szoba padlóján.

Az ügyész megjegyezte, hogy a lakásban két helyen még összesen egymillió forint volt elrejtve, de ezt nem találták meg.

Az elsőrendű vádlott később visszament a lakásba, és az életjeleket nem mutató nővel újra szexuális cselekményt végzett.

A sértett a helyszínen életét vesztette az átlagost meghaladó testi, lelki gyötrelmek közepette.

Életfogytiglanit javasolt az ügyész

Az ügyészség nyereségvágyból, aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel, valamint a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, valamint magánlaksértés miatt, társtettesként elkövetve arra tett indítványt, hogy amennyiben elismerik a vádiratban foglaltak szerint a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, akkor életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélje őket a bíróság, mellékbüntetésként 10 évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától. Leghamarabb feltételesen szabadlábra pedig 35 év letöltése után kerülhessenek.

A két vádlott nem ismerte el a bűnösségét, és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról, sőt védőikkel egyeztetve bizonyítási eljárásokra is indítványt tettek. A védekezésük arra épül, hogy nem követték el azt, amivel vádolják őket, és tanúik vannak arra, hogy aznap máshol dolgoztak, illetve hogy hol töltötték az estét.

Poligráfos vizsgálat

A bizonyítási eljárás során a védők és az ügyész indítványára meg fogják hallgatni a szakértőket is. Így például az igazságügyi orvosszakértőt az áldozat sérülései kapcsán, pszichológus szakértőt a szexualitáshoz való hozzáállásukat tisztázandó, az igazságügyi vegyész szakértőt a ruhák vizsgálata kapcsán, amely az ügyész szerint ellentmondásos és tisztázni szeretné.

Elhangzott az is, hogy műszeres vallomás ellenőrzést végeztek a nyomozás során a másodrendű vádlottnál, amelynek az eredményét nem fogadta el, a poligráfos vizsgálatot végző szakember meghallgatását is kérte az ügyész. Az elsőrendű vádlott védője javasolta, hogy védencén is végezzék el most a poligráfos vizsgálatot – rajta a nyomozás során azért nem, végezték el, mert akkor még beismerő vallomást tett. Dr. Dósa Ágnes azonban ezt az indítványt elutasította, ugyanis a jogszabályok szerint poligráfos vizsgálatra csak a nyomozati szakban van lehetőség, a bírósági eljárás során már nem.