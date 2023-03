Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az Edelényi Rendőrkapitányság két férfival szemben. Az elkövetők 2023. február 25-e előtt törtek be egy perkupai családi házba. Az ablakon keresztül jutottak be az ingatlanba, ahonnan több mint 700 ezer forint értékben arany ékszereket és ruhaneműt loptak. Megkíséreltek még egy TV-t és egy hangfalat is elhozni, ezeket azonban az udvaron hagyták, azzal a szándékkal, hogy majd másnap visszamennek érte.

A 27 éves betörő - társa nélkül - másnap visszatért az ingatlanhoz, ekkor érkeztek azonban – állampolgári bejelentés alapján - a rendőrök is.

A férfi, igazoltatása során - aki az udvaron álló autó mögé bújt- mindenről beszámolt, így rövid időn belül 19 éves társa is kézre került.

Az elkövetőket elfogták és előállították az Edelényi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket - adta hírül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.