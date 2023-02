A vádlott egyik testvérének volt korábban nézeteltérése egy ismerősével, aki fizikai erőszak útján kívánta rendezni a konfliktust. A vádlott testvére elfogadta a kihívást, hozzá többek között testvére is csatlakozott, de mindkét tábornak akadtak támogatói, akik különböző eszközöket tartva kezükben egymással szemben felsorakoztak és a nyílt utcán verekedni kezdtek. Ennek során a vádlott két sértetten is szúrt sérülést ejtett, egyikük nyolc napon belül gyógyult, míg másikuk közvetetten életveszélyes állapotba került, utóbb enyhe fokú, beszédkészséget érintő maradandó fogyatékossága is keletkezett.

A vádlott beismerte a cselekmény elkövetésének tényét, de jogos védelmi helyzetre hivatkozott. Ezt azonban a törvényszék nem találta megállapíthatónak, ezért őt életveszélyt okozó testi sértés bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt 3 év szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Súlyosító körülményként vette figyelembe az ilyen cselekmények elszaporodottságát, a garázda elkövetési módot, valamint az életveszélyes eredményen túli enyhe fokú maradandó fogyatékosság okozását. Enyhítő körülményként értékelte a törvényszék a ténybeli beismerést, a sértetti közrehatást és azt, hogy az egyik cselekmény kísérleti szakban maradt.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.