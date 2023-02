A napokban számoltunk be róla, hogy egy házaspár, „családi vállalkozásban” árulta a kábítószert Szikszón, mielőtt február 8-án lecsaptak rájuk a rendőrök. Most kiderült, két nappal korábban, február 6-án is történt elfogás, amikor három díler akadt horogra, közülük az egyik szintén szikszói.

Kristályos anyag kilószám, készpénz milliókban

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló adatok alapján az I. rendű taktaharkányi, a II. rendű szikszói és a III. rendű alsóvadászi gyanúsított vármegyénk területén kábítószer-értékesítést folytatott, a beszerzés az I. rendű terhelt intézte. 2023. február 6-án a II. és III. rendű gyanúsítottak az I. rendű lakásához mentek, ahol azonban nyomozóhatóság tagjai rajtuk ütöttek és ellenőrzést alá vonták őket.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) miskolci nyomozói ismét a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály (MEKTO) munkatársaival közösen csaptak le a háromfős társaságra, miután a kristály és a bankjegyek gazdát cseréltek. A férfiak mindegyikét meglepetésként érte, hogy illegális üzletüknek a rendőrök vetettek véget. A droggal teli zacskó már a kocsi anyósülése mögött lapult, s arra várt, hogy az autóban lévő két díler elinduljon vele, miután az azért járó összeget átadták felső kapcsolatuknak. A jármű azonban nem ment sehova, és a bennülők is a földön végezték, miután a MEKTO akcióba lépett.

Az utcán elfogott 46 éves szikszói és a 32 éves alsóvadászi férfi mellett bilincset kapott a 41 éves taktaharkányi férfi is. Őt házában fogták el, ahol a nyomozók további kábítószerrel teli csomagokat találtak, de volt ott többféle gramm-mérleg, több mint 13 millió forint készpénz, sőt egy éles lőfegyver is, hangtompítóval és lőszerekkel.

Hatezer adag lett volna

A nyomozók a fent felsoroltak mindegyikét lefoglalták, majd az összességében mintegy 1,5 kilogrammnyi kristályos anyagot szakértői vizsgálatra küldték meg. Az előzetes vélemény kimondta, hogy az anyag 3-CMC, vagyis idén, január 1-jétől már kábítószernek minősülő vegyület. Az akcióval a KR NNI-nek hatezer adag kábítószer piacra kerülését sikerült megakadályoznia. Ennek a mennyiségű drognak a feketepiaci értéke mintegy 9 millió forint.

A KR NNI miskolci osztálya mind a három férfit gyanúsítottként hallgatta ki kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd mind a hármukat bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatásukat. A KR NNI vagyonvisszaszerzés keretében a 41 éves taktaharkányi férfitől lefoglalta 50 millió forint értékű autóját is.

Jelentős tétel, a büntetés is az lehet

A nyomozás eddigi állása szerint a kábítószer hatóanyag-tartalma akár a jelentős mennyiség alsó határát is meghaladhatja. A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény – bizonyítottság esetén – 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amely a végleges vegyész szakértői véleményben foglaltak alapján akár súlyosabban is minősülhet. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható szankcióra figyelemmel a terheltek esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ráadásul a II. rendű gyanúsítottal szemben más büntetőeljárás is folyamatban van.

A további nyomozás során szükségesnek mutatkozik a fogyasztói, vásárlói kör felderítése, esetlegesen további elkövetők beazonosítása, ezért letartóztatásuk a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása céljából is indokolt.

Tekintettel arra, hogy a három férfi az eddigi adatok szerint huzamosabb ideje, jól szervezetten végezte a tevékenységet, nem zárható ki a bűnismétlés veszélye sem. A bíróság mindezeket mérlegelve 2023. március 9. napjáig elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzés nem végleges.

A kristály származásának és útjának teljes körű feltérképzése érdekében a nyomozás tovább folytatódik, így a közeljövőben várhatóan újabb elfogások és gyanúsítások várhatók, jelezte a rendőrség.