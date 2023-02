Az év eleje sem indult igazán jól a közlekedési balesetek tekintetében. Ahogy egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, megnőtt már a tavalyi évben is a gyalogoselütések száma a vármegyeszékhelyen, amely tendencia is folytatódott idén. A közlekedési balesetek egyik fő oka a figyelmetlenség, amelyből bizony könnyen lehet egyik pillanatról a másikra nagyon komoly baleset is, amikor már késő bánkódni és büntetőjogi felelősséggel is szeme kell néznie az okozónak.

De ha valaki ittasan, bódult állapotban, esetleg visszaesőként vezetői engedély nélkül ül a volán mögé, okoz balesetet, vagy követ el közlekedési kihágást, akkor is könnyen egy büntetőügyben találhatja magát és nem „csak” közlekedési kihágással kell szembe néznie. Ha valaki kábítószert, új pszichoaktív szert használva akad fenn egy rendőrségi ellenőrzésen mindenképpen szembe kell néznie az emiatt induló büntetőüggyel is.

Ezekről is beszélgettünk többek között podcast adásunkban Molnár Emillel, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjével és Bodnár Gáborral, a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjével.

Hallgassa meg a boon.hu legújabb podcastját!

