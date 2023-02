A 28 éves első és 21 éves másodrendű vádlott vezetőszáron, kéz és lábbilincsben érkezett, hiszen előzetes letartóztatásban várták, hogy az ügyük a Miskolci Járásbíróság elé kerüljön. Ez tehát azt jelenti, hogy több, mint egy éve ülnek, ennek megfelelően népes rokonság várt a folyosón, hogy láthassák őket. A sajtó képviselőivel együtt szép számúra duzzadt közönség miatt át is kellett helyezni az ülést egy nagyobb terembe.

Vascsővel ütötték, késsel fenyegették

Az előkészítő ülésen előbb az ügyészség képviselője ismertette a vádirati tényállást, mely szerint a vádlottak 2022. január 21-én a délelőtti órákban megjelentek az egyedül élő sértett miskolci – Lyukóvölgyben található – ingatlanánál, az udvarra bementek és a ház alatti pinceajtón lévő lakatot megpróbálták egy 60 centiméter hosszúságú vascsővel leverni azért, hogy onnan értéktárgyakat vigyenek el. A sértett azonban a zajra felfigyelt és kiment szétnézni, majd kérdőre vonta a vádlottakat, akik előbb a kapu felé futottak – majd miután a zárt kiskapun keresztül nem tudtak hirtelen elmenekülni – visszamentek a sértetthez, és az I. rendű vádlott a nála lévő vascsővel többször megütötte a tulajdonost.

Fotós: Horváth Imre

A vádirat szerint az ütések elsősorban a fejet támadták, a sértett kézzel próbált védekezni, ám így is a földre került, ahol folytatódott a bántalmazása. Amikor az elsőrendű vádlott abbahagyta a bántalmazást, a sértett bemenekült a házába és megpróbálta kulcsra zárni belülről az ajtót, azonban a két támadó együttes erővel benyomta azt, majd ismét nekiestek a férfinek, aki újfent a földre került, de az elsőrendű vádlott még itt is ütlegelte ököllel.

Sikerült elmenekülni

Ezt követően mindketten értékek után kezdtek kutatni. A sértett ezalatt próbált kijutni az ingatlanból, ezt észlelve azonban az elsőrendű vádlott egy 20 centiméter pengehosszúságú kést vett magához, azt a férfi nyakához szorította és arra utasította, hogy nyissa ki a pinceajtót. Amíg a vádlottak az értékeket kutatták és pakolták össze, addig a sértettnek sikerült elszaladnia és értesítenie a rendőrséget. A támadók végül gázpalackokat, televíziót, egyéb elektronikai eszközöket zsákmányoltak, és elmenekültek a helyszínről, azonban a közben kiérkező rendőrök még a közelben elfogták őket és minden értéket visszaszolgáltattak a sértettnek.

Az ügyész hangsúlyozta: mind a vascső, mint a kés az élet kioltására alkalmas eszközök. A két vádlottat felfegyverkezve elkövetett rablással, amelyet társtettesként követtek el, illetve halmazatként erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértéssel vádolják, szintén társtettesként.

Nem ismerték el

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ehhez persze kell egy mértékes indítvány az ügyészség részéről, amelyet ez esetben a másodrendű vádlottnak ajánlott fel az ügyész. Eszerint, ha beismerte volna a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor nyolc év fegyházbüntetést és nyolc év közügyektől eltiltás büntetést kapott volna. Azonban a két vádlott sem a bűnösségét nem ismerte be, sem a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, illetve vallomást sem tettek, ezt később írásban nyújtják be, jelezték a védőik.

Fotós: Horváth Imre

Így tehát az ügynek elindul a bizonyítási eljárása, amelynek első tárgyalási napját április 5-ében jelölte meg Hajdúné dr. Bencs Beáta bíró. Az elsőrendű vádlott kérvényt adott be az előzetes letartóztatás megszüntetéséről, amelyet az ügyészség nem támogatott, és a bíróság is elutasított, mondván, nem változtak a személyi feltételei a letartóztatás elrendelése óta, fenn áll a szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye is.

A hozzátartozók és a védők még kaptak egy kis időt, hogy konzultáljanak a két vádlottal, majd ismét vezetőszáron visszakísérték őket a büntetés-végrehajtási intézetbe.