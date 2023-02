A rendelkezésre álló adatok szerint az I. rendű gyanúsított vármegyénk területén kábítószer-értékesítést folytat, amelyet a II. rendű gyanúsítottól szerez be. 2023. február 3. napján a II. rendű terhelt autóval indult el Szolnokról Prügyre, ahol az I. rendű terhelt házának udvarán a nyomozóhatóság tagjai elfogták. Az autóban egy táskában összesen 1 kg kristályos anyag volt, míg az I. rendű gyanúsított lakcímén a hatóság tagjai mintegy 5 millió forint készpénzt foglaltak le.

A nyomozás eddigi állása szerint a kábítószer hatóanyag-tartalma akár a jelentős mennyiség alsó határát is meghaladhatja.

A bíróság álláspontja szerint a kiszabható szankcióra figyelemmel a terheltek esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ráadásul a II. rendű gyanúsítottal szemben további büntetőeljárás is folyamatban van. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék például azzal, hogy az ügyfélkör felderítését akadályoznák vagy tárgyi bizonyítási eszközöket rejtenének el. Annak is reális a veszélye, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követnének el. A bíróság mindezeket mérlegelve 2023. március 6. napjáig elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

A végzés nem végleges.