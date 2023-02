Egy idős asszony – az ügy egyik sértettje – 2008 decemberében bűncselekmény áldozata lett, a vádlottak e helyzetet kihasználva a bizalmába férkőztek és meggyőzték, ne költözzön idősotthonba, majd ők gondját viselik a lakóháza és más ingatlanai tulajdonjogáért cserében.

Megmentés helyett fenyegetés

A sértett „megmentőként” tekintett a vádlottakra, így belement a megállapodásba, amelyet papírra is vetettek. Nem sokkal később a vádlottak beköltöztek az asszony házába, őt pedig a nyári konyhába költöztették, elégtelen lakhatási és higiéniás körülmények közé kényszerítve, élelmezését is csak silány minőségben biztosították. A sértett maga hasogatott és hordott be fát a fűtéshez, a ház körüli munkákat is neki kellett elvégeznie. Amikor ellenszegült vagy elégedetlenségének adott hangot, a vádlottak megfenyegették, agresszívan léptek fel vele szemben. 2009 és 2017 között az asszony nem hagyhatta el a portát, okmányait, telefonját elvették, látogatót csak felügyelet mellett fogadhatott. Egy idő után a vádlottak a sértett teljes nyugdíját is meg kívánták szerezni, ennek érdekében egy nyilatkozatot írattak vele alá, amelynek valódi tartalmáról őt nem tájékoztatták.

Meg kellett szöknie

Az I. rendű vádlott egy helybeli férfi ismerősét – az ügy másik sértettjét – ház körüli munkákkal bízta meg, később felajánlotta, hogy költözzön hozzájuk: szállásáról, étkezéséről gondoskodnak, ha rehabilitációs ellátását átadja és a munkákat elvégzi. A sértett elfogadta az ajánlatot és 2011-ben beköltözött a vádlottak korábbi házának nyári konyhájába, viszonyrendszerüket 2012-ben okiratban is szabályozták. Kezdetben a sértettnek csak a ház körüli munkákat kellett ellátnia, ám idővel az I. rendű vádlott saját munkavégzésébe, a kenyérszállításba is bevonta. E fizikai munkát azonban a férfi betegségei miatt nehezebben bírta és ezt jelezte is. Néhány napos pihenő után az I. rendű vádlott ismét megkövetelte a kiszállításban és pakolásban való közreműködést, ellenszegülés esetén agresszívan lépett fel. A sértettnek végül 2016 egyik téli estéjén sikerült megszöknie a vádlotti portáról. Addig ugyan szabadon mozoghatott a településen, de szoros elszámolással tartozott a vádlottak felé.

8 és 8, valamint 6 és 6 év

A törvényszék a terhelteket társtettesként elkövetett emberkereskedelem bűntettének minősített eseteiben, az I. rendű vádlottat a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettében is bűnösnek találta, és ezért az I. rendű vádlottat 8 év szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra, míg a II. rendű vádlottat 6 év szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, illetve egyetemlegesen kötelezte őket a sértett asszony részére mintegy 6 millió forint megfizetésére. A sértett férfi az eljárás során utóbb elállt polgári jogi igényétől.

A feltétlen bizalmat használták ki

A törvényszék súlyosító körülményként értékelte a hosszú időn át, társtettesként való elkövetés tényét, azt, hogy a sértett asszony feltétlen bizalmát használták ki, valamint az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottságát, az I. rendű vádlott esetében a többszörös halmazatot is.

Enyhítő körülmény volt a terheltek személyi és családi körülményeiben rejlő okok mellett csekély nyomatékkal az, hogy az idős nő polgári peres eljárás útján visszaszerezte az ingatlanok tulajdonjogát, illetve ilyenként vette figyelembe a törvényszék a vádlottaknak fel nem róható, jogszabályváltozás okán bekövetkező időmúlást.

Letartóztatást is elrendeltek

Az ítélettel szemben az ügyész, a vádlottak és védőjük is – eltérő irányban – fellebbezést jelentettek be, így az eljárás a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

A törvényszék a nem jogerősen kiszabott 8 év szabadságvesztésre figyelemmel megalapozottan felmerülő szökés, elrejtőzés veszélye miatt elrendelte az I. rendű vádlott letartóztatását, míg a II. rendű vádlott esetében elegendő találta bűnügyi felügyelet elrendelését. E végzések a fellebbezés folytán nem véglegesek.