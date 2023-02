Az adószámos magánszemély pénztárkönyve még tőkebetétek mellett is 57 millió forint negatív egyenleget mutatott. Úgy teljesítette a kiadásait, hogy arra a pénztárában lekönyvelt fedezete, árbevétele nem volt. Az eltitkolt bevétel valószínűségét alátámasztotta az is, hogy az értékesítési és beszerzési számlák összevetése alapján, a zöldségkereskedelmen elért valós haszonkulcs a duplája volt a könyvelés szerintinek.

135 milliós adóhiány

Mivel az iratai nem a valós adókötelezettségét tükrözték, ezért a revízió becslést alkalmazott, és több, mint 70 millió forint eltitkolt bevételt állapított meg. Ezen túlmenően bizonyították azt is, hogy négy beszállító összesen 539 készpénzfizetési számlájánál a feltüntetett zöldség- és gyümölcsértékesítéseket nem a számlakibocsátók teljesítették. A valótlan számlák elszámolása önmagában 117 millió forint áfahiányt eredményezett.

A tetemesre duzzadt, összesen 135 millió forint adóhiány megtérülésére a NAV biztosítási intézkedést rendelt el. Nyolc ingatlanra jegyeztek be végrehajtási jogot, tizenkét gépjárműre elidegenítési tilalmat, emellett bankszámlát is zároltak és készpénzt is lefoglaltak.

Átvette a tesó a bizniszt

A zöldségkereskedő ellenőrzésének története azonban még nem itt végződött. Az adóhatósági rendszerekből az is látható volt, hogy az adóvizsgálat alatt a vállalkozó forgalma jelentősen visszaesett, ugyanakkor testvére újonnan alapított, zöldségkereskedő vállalkozásának forgalma felívelt. Az online számlaadatokból az is kitűnt, hogy a szállítókra vonatkozó problémák megmaradtak, ezért az új cégnél is NAV-eljárás indult. A korábbi intézkedéseket itt már nem kellett alkalmazni, mert a cég a jogkövetési vizsgálat megbízólevelének átvétele után, hat napon belül az összes kockázatos beszállítói számlát kivette az áfabevallásaiból, és 40 millió forintot fizetett be pótlólag a költségvetésbe.

A korábbi problémák ezután megszűntek, azóta is havonta tízmilliós nagyságrendű általános forgalmi adót fizetett be, ebben az évben eddig már több mint 100 milliót.