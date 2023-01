A hegyháti faluban természetesen a tragikus eseményről beszéltek a helyiek, de nyilvánosan szinte senki nem akart megszólalni. Azt viszont sikerült megtudnunk, hogy a 83 éves áldozat szerény, csendes, jószándékú ember volt, aki senkinek nem ártott.

- A családja csernelyi származású volt, a hölgy viszont nagyon sokáig Ózdon élt – fogalmazott egy helybéli. – Néhány éve költözött a faluba, de hamar beilleszkedett a közösségbe, soha, semmilyen probléma nem volt vele. Megdöbbentő, ami történt. Nem is lehet rá szavakat találni.

A téli időszakban az idős asszonynak két helyi férfi segített fát vágni, tüzelni. Éppen hozzá érkeztek, amikor egyikük meglátta, hogy nyitva az ajtó. Belépett a házba, és akkor vette észre a vérbe fagyott asszonyt. Azonnal értesítették a rendőrséget, a helyszínelés során pedig idegenkezűség gyanúja merült föl.

Hamar elfogták a gyanúsítottat

A nagy erőkkel megkezdett, intenzív és aprólékos nyomozás eredményeként a rendőrök még aznap este azonosították és elfogták azt a helybéli 14 éves fiút, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható – áll a rendőrség által az esettel kapcsolatban kiadott közleményben. - A nyomozás jelenlegi adatai szerint az elkövető január 16-án jelent meg idős ismerősének lakásán, ahol vita alakult ki közöttük, majd ennek során bántalmazta is a nőt, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a gyanúsítottat őrizetbe vették és előterjesztést tesznek letartóztatásának ügyészi indítványozására is.

Rögtön tudták: ő lehetett

Amikor a faluban elterjedt a gyilkosság híre, a helybéliek szinte azonnal képben voltak azzal kapcsolatban, hogy ki, vagy kik lehetnek az elkövetők. Egy Heves megyéből Csernelybe költözött családdal ugyanis folyamatosan problémák voltak. Rettegésben tartották, tartják az időseket, betöréseket követtek el, és most az idős néni meggyilkolása is hozzájuk köthető.

– Egyes hírek szerint Tarnaleleszről jöttek, mások azt mondják, ezt megelőzően Bükkszentkereszten laktak – árulta el érdeklődésünkre egy helyi nyugdíjas hölgy. – A lényeg azonban nem is ez, hanem az, hogy felbolydították a falut, egy pillanatig sincs nyugtunk. Félünk, mert sok az idős. Csernely is egyre inkább idősödik, de sajnos nem tudunk nyugodtan élni. Megdöbbentünk, nagyon sajnáljuk, egyben viszont fel vagyunk háborodva a történteken. Belegondoltunk, hogy akár velünk is megtörténhetett volna.

Búcsúzott a fia

Az egyedül, magányosan élt Ilona nénitől a Kanadában élő fia a közösségi médiában búcsúzott el.

"Isten veled édesanyám, nyugodj békében! Mindannyian együtt vagyunk a hatalmas szerető univerzumunkban. Örök szeretettel, fiad, Palika" – áll a bejegyzésben.