A férfit még szombat délelőtt kapták lopáson a Miskolc keleti határában lévő egyik nagyáruházban. A férfi azonban menekülőre fogta és közben át akarta úszni a Sajót, azonban elmerült a hideg vízben, tudta meg portálunk. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese hétvégén megerősítette információnkat. Az 52 éves tarcali férfit az áruház biztonsági őrei visszatartották és értesítették a rendőrséget. Azonban egy óvatlan pillanatban a férfi menekülőre fogta a dolgot és a Sajó felé vette az irányt.

Amikor a biztonsági őrök látták, hogy mire készül, kérték, hogy ne tegye, amikor a vízbe ugrott, akkor is folyamatosan kérlelték, hogy forduljon vissza, segítenek neki. A férfi mégis megpróbálta átúszni a folyót, azonban ez nem sikerült neki. Portálunk egy szemtanútól úgy tudta, már majdnem átért a túlpartra, amikor végül elmerült a hideg vízben.

Az alkalmas időre várnak

A helyszínre riasztották a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársait, akik azonban nem találták meg a férfit, a helyszínen a Spider Mentőcsoport is kutatásba kezdett szombaton és vasárnap is.

– Mivel tudtuk, hogy hol merült el az illető, így először annak a környékét, a vízfenéket kezdtük el kutatni műszerrel – nyilatkozta szerkesztőségünknek Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport alapítója. – Ez kirajzolja a test helyzetét, de mivel itt folyóvízről van szó, nehezebb a képlet, hiszen elég nagy a sodrás. A Sajó egyébként is különleges folyó, hiszen van, ahol 20 centiméternyi, van, ahol 4 méter mély a víz – tette hozzá. Szombaton a folyómeder vizsgálata nem vezetett eredményére, kutyával is keresték a férfit, majd vasárnap is folytatták a kutatást, ami nem vezetett eredményre.

A szakember elmondta, hogy amíg nem emelkedik 7 fok felé a víz hőmérséklete, az hibernálja a testet. – Várjuk az alkalmas időt, hogy folytathassuk a keresést – erősítette meg Lehoczki László.