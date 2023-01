Érdekes eset történt nemrég megyénkben. Ahogy beszámoltunk róla, másfél évig nem ment haza egy kishutai férfi. A rendelkezésre álló adatok szerint 2021. július körül távozott otthonából, ismeretlen helyre. Az eltűnését hozzátartozói csak 2023. január 4-én jelentették be a rendőrségen, tehát addig nem keresték a 32 éves férfit.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kérte 2023. január 10-én a férfi eltűnése ügyében, azonban tíz nappal később már vissza is vonták a felhívást.

Már ez alapján is sejteni lehetett, hogy nem valódi eltűnésről lehet szó, és ezt erősítették azok az információk, amelyekhez portálunk jutott. Úgy tudjuk, a férfi szülei jelentették be a rendőrségre az eltűnést és azért csak másfél évvel később, mert ekkor állt elő egy olyan anyagi jellegű kérdés, amelyhez szükségük lett volna rá. A férfi azonban nem eltűnt, hanem csak a szülőkkel nem akarta tartani a kapcsolatot. Ez gyorsan ki is derült, ezért vonta vissza a rendőrség a felhívást.

Megkeresésünkre a vármegyei rendőr-főkapitányság azt közölte portálunkkal, hogy a férfi jól van, okafogyottá vált a keresése.

Kicsit hasonló volt a helyzet a közelmúltban a Szegedről eltűnt ügyvéd kapcsán is, akit a párja keresett nagy erőkkel, és mint megírtuk, valószínűleg megfordult Miskolcon is. Hirtelen az ő keresését is felfüggesztették, ugyanis nem a világ, csupán a párja elől szeretett volna eltűnni.