Tűzhelyen felejtett olaj gyulladt meg egy társasházi lakás konyhájában Miskolcon, az Adler Károly utcában január 24-én. A miskolci hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lakók sértetlenül elhagyták a lakást. A tüzet, amely a berendezési tárgyakra is átterjedt, az egységek porral oltó készülékkel és egy gyorsbeavatkozó sugárral rövid időn belül eloltották, majd átvizsgálták és ventilátorral átszellőztették a helyiségeket. A lángok nem terjedtek tovább a konyhából, az ingatlan lakható maradt.

Egy lakóházi tűzeset miatt vonultak a tűzoltók Sajópetribe, a Táncsics Mihály utcába január 24-én. A miskolci és a tiszaújvárosi hivatásos egységek kiérkezése előtt a lakók elhagyták az épületet. A tűzoltók két gyorsbeavatkozó sugárral rövid időn belül elfojtották a lángokat, amelyek a kazánházat teljes terjedelmében, a tetőszerkezetet pedig ötven négyzetméteren érintették. Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta. A lakók elhelyezésében rokonok segítettek.

Kigyulladt egy parasztház melléképülete Kenézlőn, a Kossuth Lajos utcában január 26-án. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók gyorsbeavatkozó sugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, amely a lakóépület tetőszerkezetét is jelentős mértékben megrongálta. Az eset során nem történt sérülés, azonban a ház lakhatatlanná vált. A munkálatokban a helyi önkéntes tűzoltó egyesület is közreműködött, a lakók elhelyezésében az önkormányzat segített. Szintén egy lángoló melléképület miatt vonultak a szerencsi hivatásos tűzoltók Tiszalúcra, az Alkotmány utcába. A lángok a lakórészre és a tetőszerkezetre is átterjedtek. Az egységek kiérkezése előtt egy szabadnapos tűzoltó elvégezte a közművek kizárását és egy háztartási gázpalackot kihozott a lakóépületből. A tűzoltók három gyorsbeavatkozó sugárral fékezték meg és oltották el a tüzet. Az eset miatt az ingatlan lakhatatlanná vált, egy embert a rokonai fogadtak be. Mindkét tűzeset elektromos meghibásodás miatt következhetett be.

Tűz keletkezett egy családi házban Bükkszentkereszten, a Jókai utcában január 27-én. A tűz oltását a Bükkszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kezdte meg, majd három miskolci gépjárműfecskendő érkezett a helyszínre. A tűzoltók összesen négy vízsugárral oltották a lángokat a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az ingatlan tulajdonosa nem sérült meg az eset során, azonban a ház lakhatatlanná vált.