Biztonság? Kötve hiszem!

Gépjárművel történő közlekedésünk során a biztonsági öv használata kötelező!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság az esetek kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy baleset-megelőzési szempontból kiemelt fontosságú a biztonsági öv, valamint a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata. Egy esetlegesen bekövetkező baleset, valamint egy erős fékezés esetén megvédi a járművezetőt és az utasokat is a sérüléstől. Ezért indulás előtt kapcsolják be biztonsági övet és hívják fel utastársaik figyelmét is arra, hogy rögzítsék magukat! Tedd meg, használd a biztonsági övet!

Az utak biztonsága és a balesetek elkerülése érdekében arra is felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozott óvatosság és kellő körültekintés mellett, a szabályokat betartva közlekedjenek!