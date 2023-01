Előzetes kockázatelemzési eljárás után kezdett vizsgálódni a NAV annál a vállalkozásnál, amely szálláshely-szolgáltatásban hasznosított szállodai szobákat. A szállodában a vendégek, – elsősorban kelet-európai országokból érkező turistacsoportok tagjai – étkezni is tudtak.

Az adóellenőrzéskor a vállalkozó beázásra hivatkozva nem tudta hiánytalanul átadni az áfa-visszaigénylésére jogosító számlákat. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a biztosítónak a kárigényben nem jelezte, hogy a káresemény az iratokat érintette.

A bemutatott számlákat értékelve a NAV azt is megállapította, hogy a cég fiktív számlákat is beállított a könyvelésbe. A számlákat emberi erőforrás menedzsmentjéről állították ki, azonban a vizsgálat megállapította, hogy a beszámlázó cégeknek ténylegesen nem voltak recepciós, takarító, konyhai kisegítői munkát végző alkalmazottaik. Az ügyben érintett vállalkozások áfabevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget.

A számlakibocsátók nem voltak elérhetők, iratanyaguk sem állt rendelkezésre. A vizsgálat szerint a munkát végzők korábban közvetlenül vagy munkaerő-kölcsönzéssel a szállodában dolgoztak. Az üzemeltető tehát tudott arról, hogy a munkát végzők felett a cégek rövid időn belül cserélődnek. Valamint arról is tudnia kellett, hogy a társaságok között személyi összefonódások vannak. Mindezek a körülmények adókijátszásra utaltak.

Az adózó elmulasztotta a számlakibocsátókról elérhető adatok ellenőrzését is. Az elérhető adatok alapján azt is tudnia kellett volna, hogy adókijátszás részese, de a szállodaüzemeltetés fokozott felelőssége is indokolta volna az alaposabb átvilágítást.

Az ügyben a NAV – a részben hiányzó, részben a hiteltelen bizonylatok miatt – csaknem 13 millió forint adókülönbözetet állapított meg.