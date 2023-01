- Itt voltam, amikor kiérkeztek a tűzoltók és a rendőrök – mondta az egyik lakó. - Akkor is sírtam, nehogy valakinek baja legyen! Most pedig nézze meg – mutat az ablakon kidobott, elszenesedett dolgokra - , egy élet munkája lett a tűz martaléka! - Arra lettünk figyelmesek szombat este a szemközti házból, hogy kijöttek a tűzoltók, a rendőrök és a mentők is – mondta Koczánné Kundrát Kinga, aki vasárnap a kutyáját sétáltatta. Mindenki erről beszél – tette hozzá.

A lakás teljesen kiégett. Úgy tudjuk, egy édesanya lakott ott 3 gyermekével, akik a tűz ideje alatt nem voltak otthon. A lépcsőház vasárnap is füstszagú, helyenként koromfekete.

A fölöttük lakóknál kitörték az ablakot a tűzoltók. Ez a rendes eljárás, hiszen este fél 8 után nem kockáztathatják meg, hogy egy ekkora füstben valaki ottmarad, ahol nem reagáltak a füstben érintettek, ott így mentettek a tűzoltók. - Még most jöttünk haza, mert éjszaka nem maradhattunk itt – mondta Kozma Edina, aki családjával együtt nem sokkal a lángok kitörése után ért haza még szombaton este. A gyerekei a Facebookon látták meg, hogy ég az alattuk lakó otthona. - Azonnal hívtak minket telefonon, de akkor már itt voltunk. A harmadikon, alattunk az erkély gyulladt ki, most pedig mindenhol áll a korom. Fűtés és meleg víz sincs, csak áram van, szellőztetünk és a takarítunk – tette hozzá a családanya, akik az elkövetkező napokban – sok érintettel közösen – a biztosítóval is felveszi majd a kapcsolatot.

