A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Vásárlás előtt érdemes mindig tájékozódni az eladóról, webáruházról, ellenőrizni és vigyázni, hogy csak a legszükségesebb adatainkat adjuk meg (név, postacím, esetleg telefonszám) vásárláskor!

Ne menjünk fejjel az enternek, ha valami túl olcsó, az túl szép, hogy igaz legyen!

Soha, sehol, senkinek ne utald előre a pénzedet!

A hozzátartozók figyelmeztessék idősebb rokonukat, ismerősüket, hogy az internetes vásárlásnál is legyenek óvatosak, kérjenek tanácsot egy-egy tervezett tranzakció előtt! Csalások a kibertérben A bűnözők a valós élethez hasonlóan a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel bevételre tegyenek szert. A személyes találkozás hiánya és az internet nyújtotta anonimitás jelentősen megkönnyíti a csalók munkáját! Az esetek egy részében közvetlenül az anyagi javak, más esetekben bankkártya vagy online banki adatok megszerzése a cél.