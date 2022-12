Büntetlen előéletű

Eszerint azért ment el az áldozathoz, hogy pénzt kérjen tőle. Bekopogott, és az áldozat beengedte, de nem adott neki kölcsön és közölte vele, hogy, ha nem távozik, akkor értesíti a rendőrséget. A gyanúsított ekkor egy a helyiségben talált késsel testszerte többször megszúrta az idős nőt, aki belehalt a sérüléseibe. Miskolczi István megjegyezte, ők sem találkoznak gyakran ilyen jellegű brutalitással, mint amit a helyszínen tapasztaltak. A gyanúsított az ölés után rövid kutatást tartott, ám a rendelkezésre álló adatok alapján nem vitt el semmit, majd távozott.

Kérdésre a gyanúsítottról elmondták, 22 éves helyi lakos, büntetlen előéletű, jól ismerték egymást az áldozattal, ezért is engedte be a lakásba. Kegyeleti okokra hivatkozva nem beszéltek az elkövetés részleteiről, de azt az ezredes megjegyezte: nem zárható ki, hogy a minősítés változni fog, és a különös kegyetlenség is megáll majd az ügyben. Hozzátették azt is, érdemleges információ nem érkezett az ügyben ezért is vonták vissza a korábbi egymillió forintos díjkitűzést.