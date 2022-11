A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban egyre több jelzés érkezett úgynevezett online csalással kapcsolatban. A csalók tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz: az áldozatok pénzügyi adatainak megszerzése, hozzáférés a sértettek számlájához, a pénz csalárd módon való megszerzése. Mint megtudtuk a megyénkbeli sértettek között van, akit több millió forinttal károsítottak meg. A csalási módok között gyakori a bankbiztonságra hivatkozott csalás, illetve az adás-vételekhez kapcsolódó esetek is. Volt olyan károsult, aki azt észlelte, hogy a befektetési számláján próbálkoztak az elkövetők, és ekkor derült ki, hogy a folyószámláját már leürítették.

Bank ilyet nem tesz

Újult erőre kapott és ismét sok eset van azokból a csalásokból, amikor banki alkalmazottként hívnak fel valakit azzal, hogy gyanús tranzakciók vannak, vagy ilyeneket próbálnak eszközölni a számlájukon és utasításokat adnak, hogy ezeket meg lehessen akadályozni.

– Ezek alapján a károsultak belépnek a saját netbanki felületükre, majd egy úgynevezett AnyDesk alkalmazást töltenek le, amivel hozzáférést adnak az elkövetőknek a bankszámlájukhoz. Akik azt is megoldják, hogy átutalásnál a megerősítő sms-t is leokézza a károsult. Azt mondják ugyanis, hogy az sms kódra azért van szükség, hogy megakadályozzák a számlájukról a pénz leemelését. A sértettek ezt folyamatosan jóváhagyják, és egészen addig csinálják, amíg az összes pénzt le nem ürítik a számláról – tudtuk meg Béresné Buczkó Viktória rendőr százados bűnmegelőzési főelőadótól.

Gyakori az is, hogy bankoknak az online felületét másolják. Sokaknak nincs lementve a banki oldal URL-je, hanem rákeresnek a pénzintézetre, és az első találatra ráklikkelnek, azonban gyakori a hamis oldal, ami szinte a megtévesztésig hasonlít az eredetire és így szerzik meg a banki adatokat. De megszaporodtak a Facebook és a szerver feltörések is.

Csomagküldő szolgálatnak álcázva

Szintén bevett elkövetési mód, hogy egy eladásra meghirdetett termék estén vevőként jelentkezik a csaló, aki azt mondja, hogy megveszi az árut, azonban csomagküldő szolgálatot szeretne igénybe venni.

– Ekkor elküldenek egy e-mailt az általuk megnevezett „hamis” csomagküldő szolgálat nevében, ahol egy linkre kattintva egy olyan oldalon találhatjuk magunkat, ahol a saját számlánkat vezető bankot választhatjuk ki. Ezek után egy a banki oldalt másoló csaló oldalra jut a károsult, itt pedig elkérik a banki és/vagy bankkártya adatait. A megszerezett adatok birtokában vagy vásárolnak a károsult folyószámlájáról, vagy átutalnak pénzt – magyarázza a százados.

A vásárlások esetén figyelni kell, milyen felületre jutunk, milyen adatokat kérnek. Fizetési módoknál az utánvétel még mindig a legbiztonságosabb, ahol mégis muszáj előre utalni, ott nézzenek utána az eladónak, a cégnek, a weboldalnak, könnyen lehet információt találni, hívja fel a figyelmet Béresné Buczkó Viktória.

Átküldött linkekre soha ne kattintsunk rá, és figyeljünk oda, mert semmilyen szolgáltató, bank nem kér applikáció letöltést, banki, bankkártya adatokat sem. Árulkodó lehet a nem megfelelő nyelvhelyesség, eltérések az eredeti oldalhoz, névhez képest, gyakran csak egyetlen betű különbözik.

Ha rendelünk valamit, és csomagot várunk, akkor is legyünk figyelmesek, mert gyakori, hogy csomagküldő szolgálatok nevében károsítják meg a gyanútlan vásárlót, aki valóban csomagot vár hasonló módszerrel.

Sok helyről már úgy lehet vásárolni, hogy nyomon lehet követni a csomagot, ha nincs ilyen lehetőség, az legyen gyanús, javasolja a főelőadó.

A rendőrség feltételezi, hogy különböző nyereményjátékok, promóciók során megadott emailcímeket, címeket kiadják, eladják a cégek, és gyakran így jutnak el hozzánk a csalók, vagy ezen cégek szerverét törik fel, így érdemes arra is figyelni, hogy hol, kinek adjuk meg a személyes adatainkat.

Tévedésbe ejtenek

– Ma már a csalások során sokkal gyakoribb, hogy online, vagy telefonon veszik fel velünk a kapcsolatot az elkövetők, ejtenek minket tévedésbe és ezzel kárt okoznak, amivel megvalósítják a csalást. De míg a „klasszikus” csalásnál minket közvetlenül ejtenek tévedésbe, addig az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás esetén az adatainkat más módon szerzik meg, esetleg megváltoztatják, és azokkal visszaélve károsítják meg a sértettet – mondja a százados.

A „hagyományos” adás-vételi csalások is szednek továbbra is áldozatokat, amikor az elkövetők meghirdetnek valamit, előre kérik utalni a pénz, majd elérhetetlenné válnak. Ezek kiküszöbölésére próbáljuk a személyes átvételt, vagy az utánvételt preferálni. Gyanússá válhat, ha alacsony az ár a bolti, normál árhoz képest. Gyakori, hogy az elkövetők ilyenkor nem saját számlát használnak, hanem másét, akit szintén megtévesztenek, netán a csaláshoz nyittatnak hajléktalan, rászoruló személyekkel folyószámlákat. Sokszor előfordul, hogy az elkövetők whatsapp, messenger, applikációkon keresztül keresik fel az áldozatokat, ami nehezíti a lekövetést, ez is legyen gyanús!