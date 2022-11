Az ügyészség szerint a sértett férfi 2021. november 9-én az esti órákban két ismerősével sétált, amikor összetalálkoztak a vádlottal és társaságával, köztük volt egy hölgy is, akit korábban érzelmi szálak fűztek a sértetthez. Ennek tényét a vádlott már korábban sérelmezte és számon is kérte a férfin. A társaság tagjai vitatkozni kezdtek az este további alakulását illetően, majd előkerült egy kés is, melyet a vádlott magához vett.

Amikor a sértett feléje lépett, hogy megnyugtassa, erre válaszul a terhelt férfi ököllel fejen és mellkason ütötte, majd a késsel mellkason szúrta korábbi riválisát. A sértett próbált védekezni, földre kerülésüket követően sikerült támadóját rábírnia arra, hogy dobja el a kést, majd a vádlott férfi a helyszínről elfutott. A sértett a cselekmény következményeként mellüreget megnyitó életveszélyes sérülést szenvedett.

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indult eljárás tárgyalása szerdán folytatódik majd a Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint.