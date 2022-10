József egy terméket hirdetett meg eladóként az egyik közösségi oldal online piacterén. Hamarosan érdeklődő is érkezett, aki telefonon jelezte, megvenné a terméket. Javasolta, hogy az egyik csomagküldő cég szolgáltatását vegyék igénybe a termék célba juttatásához és azt kérte Józseftől, hogy telepítse a telefonján a cég applikációját, amelyhez segítségképpen egy linket is küld. József jóhiszeműen a linkre kattintva telepítette is a telefonjára az applikációt, és közben engedélyt adott számára, hogy leemelje a folyószámlájáról a szállítás összegét. Visszajelzett a vevőjelöltnek, hogy megtörtént a telepítés és várta, hogy megérkezzen a vételár. Ehelyett a folyószámlájáról emeltek le több százezer forintot.

Egyre több károsult

Az eset egyáltalán nem egyedi, folyamatosan érkeznek a károsultak bejelentései megyénkben, tudtuk meg dr. Bodnár Gábor alezredestől, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjétől. Mint mondja, a „vevőtől” – vagyis a csalóktól – érkező linken megnyitható oldal a megszólalásig hasonló a csomagküldő cég oldalához.

- A telepítés során a károsultak az alkalmazásnak felhatalmazást adnak arra, hogy a szállítási költségeket vonja le az ő folyószámlájukról, viszont értékhatár nélkül. Rákérdez ezekre az alkalmazás, hogy biztos-e, de mindenki automatikusan, megszokásból leokézza. Ezek után a csalók már emelik is le a pénzt, akár több alkalommal is a károsult számlájáról. Első körben általában egy olyan külföldi gyűjtőszámlára érkezik a pénz, ahol már lekövethetetlen, de innen már megy is tovább unión kívüli számlákra, ahol végleg nyomon követhetetlenné válik a pénz útja. Gyakorlatilag az elkövetők megfordították a korábbi csalások menetét, már nem a sértett indítja el a tranzakciókat, hanem rávezetik egy cég fedősztorija alatt, hogy fizessen – magyarázza az alezredes.

Dr. Bodnár Gábor azt javasolja mindenkinek: Figyeljünk oda milyen alkalmazást telepítünk, kinek adunk engedélyt és ne higyjünk az ilyen telefonálóknak, a csalóknak.

Csak számlaszámot adjunk meg!

- Ha felhív valaki, hogy majd ő megoldja a szállítást, akkor legyünk óvatosak. Maximum a számlaszámunkat adjuk meg egy vevőnek, ő utalja át a pénzt, és a többivel foglalkozzunk később. Majd én postázom, ha nem fizeti ki, ne adjuk át, ne utaljunk. Nagyon jó a beszélőkéjük az elkövetőknek, próbálják elhessegetni az aggályokat. De amikor valaki azzal próbálkozik, hogy rendezzük először a szállítást, akkor az legyen gyanús! Vannak nemzetközi fizetéstámogató, könnyítő oldalak, amelyek egy virtuális számlát hoznak létre számunkra, onnan utalnak és 45 napig még pénzvisszafizetési garanciát is vállalnak a tranzakciók esetén. Használjunk inkább ilyet a biztonság kedvéért, de soha ne adjunk hozzáférést semmilyen programnak, vagy oldalnak a közvetlen folyószámlánkhoz! Ha valaki bizonytalan, akkor kérje, hogy halasszák későbbre az intézkedést, és kérjen segítséget olyantól a családjából, ismeretségi köréből, aki jártasabb az online ügyekben, ügyintézésben. Sok esetben akcentussal beszélnek, írnak az elkövetők, ez szintén gyanúra ad okot – figyelmeztetett az osztályvezető.

Ugyanaz pepitában

A csomagküldős csaláshoz hasonlóan banki applikációkkal is visszaélnek csalók, amelynek szintén vannak károsultjai megyénkből is – erre már hazai pénzintézetek is felhívták az ügyfeleik figyelmét. Akadt olyan is, akinek három alkalommal összesen másfél millió forintot emeltek le a számlájáról, és nem is vette észre, csak napokkal később. Ebben az esetben is a banki alkalmazásra minden részletében hasonlító alkalmazással szerzik meg azonosítót, jelszót, és ürítik le aztán a számlát. Kis eltérés azért mindig van, ezért érdemes figyelni a részletekre, na és persze betartani néhány óvintézkedést.

- Ha banki applikácót használunk és bizonytalanok vagyunk benne, akkor kérjünk meg egy hozzáértő személyt, akár keressük meg a bankunkat, és állíttassunk be a több azonosítási lépcsőt ahhoz, hogy más eszközről rajtunk kívül más ne használhassa a netbankunkat. Semmilyen felületen ne adjuk meg az azonosítónkat, végképp ne a jelszavunkat, és semmilyen alkalmazásnak ne adjunk engedélyt arra, hogy hozzáférjen a folyószámlánkhoz! Nem véletlen, hogy többlépcsős azonosításra van szükség a banki felületeken, tranzakciók esetén, ezeket viszont máshol ne adjuk meg. Ne hagyjunk jóvá semmit, amit programok kezdeményeznek a telefonunkon, gépünkön – sorolta dr. Bodnár Gábor, mivel lehet elkerülni az áldozattá válást.