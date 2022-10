Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2022 márciusában Sz. P. I. r., K. L. III. r. és M. O. IV. r. vádlottat társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért I. és III. r. vádlottat 18 év, IV. r. vádlottat 20 év fegyházbüntetésre ítélte. A törvényszék II. r. vádlottat mindezek mellett szexuális erőszak bűntettében is bűnösnek találta, ezért őt 19 év fegyházbüntetésre ítélte. A törvényszék ezen túlmenően a vádlottakat 200.000, illetve 300.000 forint pénzbüntetéssel is sújtotta, valamint 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Nem kegyelmeztek

Az ítéleti tényállás szerint a 85 éves sértettnek hétköznapokon gondozó segítette az életvitelét szalonnai otthonában, a házkörüli fizikai munkákban pedig – alacsony összeg ellenében – utcabeliek is a segítségére voltak. A vádlottak közül ketten több alkalommal is dolgoztak az idős asszonynak és 2019. november 02. napján két társukkal elhatározták, hogy megpróbálnak pénzt szerezni munkaadójuktól. Megbeszélésüknek megfelelően aznap este sötétedés után elindultak a sértett házához, melyet hátulról, a szántóföld felől közelítettek meg. A házba a hátsó, dupla bejárati ajtó felfeszítésével jutottak be. Mivel az idős asszony észlelte a vádlottak behatolását, ezért őt a férfiak rögtön leütötték, majd a már földön fekvő – védekezésre képtelen - nőt tovább ütlegelték. A bántalmazást követően az egyik vádlott a még élő, eszméletlen, akaratnyilvánításra képtelen sértettet szexuális cselekményre használta fel. Ezután a vádlottak egy fotelt tettek a hanyatt fekvő sértett testére, és az általuk a házban megtalált ismeretlen összegű pénzzel a bejárati ajtón át távoztak. A sértett az elszenvedett többszörös, durva sérülések - részben nyílt koponyatörés - miatt a helyszínen elhalálozott. Életét az idejekorán megkezdett orvosi segítség sem menthette volna meg.

15 évre enyhítve

Az ítélet ellen az ügyészség 1., III. és IV. r. vádlottak esetében súlyosításért, II. r. vádlott esetében a közügyektől eltiltás kevesebb tartamban való megállapításáért fellebbezett. A vádlottak és védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.

A Debreceni Ítélőtábla megállapította, hogy a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettét II. és IV. r. vádlott társtettesként követte el. I. és III. r. vádlottak pedig bűnsegédként vettek részt a cselekményben, támogatóként hatva a másik két vádlottra. Ezért az ítélőtábla I. és III. r. vádlott fegyházbüntetését 15 évre enyhítette. IV. r. vádlott szabadságvesztés büntetése törvényes és elegendő a büntetési célok eléréséhez. Az ítélőtábla egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást helyesbítette azzal, hogy azt, hogy mind a 4 vádlott egyszerre, egy eszközzel, egy időben bántalmazta volna a sértettet, nem lehetett megállapítani. Csak annyit, hogy 2 elkövető bántalmazta a sértettet. A vádlottak cselekménye a sértett életének kioltására irányult, brutális, gátlástalan módon követték el azt.