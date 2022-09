A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály (KR NNI NBEFO) VI. Bűnüldözési Osztálya kezdett el nyomozni egy törökszentmiklósi párral szemben, miután olyan információ jutott a tudomásukra, hogy új pszichoaktív anyaggal kereskednek.

A KR NNI miskolci nyomozói a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság BÜKK Közterületi Támogató Alosztállyal együtt épp akkor csaptak le rájuk, amikor a 42 éves M. Gábor és a 43 éves S. Ibolya a 25 éves ónodi férfivel találkozott annak udvarán, és nyélbe ütötték az üzletet. A bilincs közvetlen azután kattant mindhármuk kezén, mikor megtörtént a drog, illetve a pénz átadása, átvétele.

Forrás: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

Bár a kristályt átvevő B. Tamás megpróbált a helyszínről elmenekülni, és a drogot eltüntetni, miután észlelte a rendőrök megjelenését. Azonban nem jutott messzire, csak a kert végéig. A nylonzacskóba csomagolt kristályt – amit átdobott a kerítésen – a nyomozók a szomszédos telken megtalálták. 750 grammot nyomott. Mint azt az előzetes szakértői vélemény kimondta, az anyag 3-CMC vegyület, mely új pszichoaktív anyagnak minősül.

Forrás: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

A kristályért átvett több mint 2 millió forint a nő táskájából került elő. A nyomozók a droggal együtt azt is lefoglalták, ahogy M. Gábor mobiltelefonját is. A készülék kuka mappájában jelentős mennyiségű drogról készült fotókat is találtak.

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelői kutatást tartottak mind a nő, mind a férfi törökszentmiklósi lakásán, ahonnan számos dolgot foglaltak le. Így 42 csomag vágott dohányt, digitális mérleget, elektronikai eszközöket, arany ékszereket, valamint összesen 10 millió forint készpénzt. Míg a KR NNI miskolci nyomozói ugyancsak lefoglalták B. Tamás és M. Gábor nagyértékű autóit is.

Mint azt a rendőrök kiderítették, a dílerek grammonként 4 ezer forintért értékesítették a kristályt a fogyasztóknak, illetve a viszonteladóknak. Így a nyomozók ezzel a rajtaütéssel összesen 3000 adag új pszichoaktív anyag piacra kerülését akadályozták meg. A drog feketepiaci értéke 3 millió forint.

A KR NNI NBEFO Miskolci Osztálya mind a három személyt jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd mind a hármukat bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatásukat, amit a Miskolci Járásbíróság el is rendelt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.