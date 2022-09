Mint beszámoltunk róla, a Miskolcon élő Mária és Gábor élete egyik pillanatról a másikra változott rémálommá, gyakorlatilag a semmiből. 2020 novemberében Gábor munkából hazafelé tartva betért az otthonához közeli kisboltba, ahol az egyik szintén a környéken élő – férfival konfliktusba keveredett.

Gábor párja Mária portálunknak arról beszélt, hogy a későbbi támadó ittasan vitatkozott a bolt alkalmazottjaival, mire Gábor csendesíteni próbálta. A férfi elhagyta az üzletet, azonban a pár perc múlva hazainduló Gábort megtámadta.

Az ügyészségi vádirat szerint a vádlott a „lakásából kilépve összetalálkozott a sértettel, akit minden előzetes szóváltás nélkül ököllel arcon ütött. A sértett hanyatt esett, a feje a földhöz csapódott és elveszítette eszméletét. A vádlott értesítette a mentőket. A férfi az ütés következtében közvetlen életveszélyes állapotba került, fejsérülései mintegy fél év alatt gyógyultak és maradandó fogyatékossága is keletkezett”.

Mária elmesélte: életmentő műtétet kellett a férjén elvégezni, két hétig volt lélegeztetőgépen ás hosszú hetekig kórházban. Az eset óta több betegsége van, nem tudja magát ellátni, folyamatos felügyeletet igényel, illetve epilepsziás rohamai vannak, amelyek súlyosbodtak is az utóbbi időben. Riportunkban elmondta azt is: ha a támadó elfogadná az ügyészség indítványát és elítélnék, akkor utána kérhetnének kártérítést, bár az is kérdéses, hogy abból mikor lehetne pénz.

A szerdán megtartott előkészítő ülésen azonban a támadó nem fogadta el az ügyészség indítványát. Azt elismerte, hogy megütötte Gábort hozzátéve, hogy álláspontja szerint az áldozat is támadólag lépett fel, azonban a vádban megfogalmazott életveszélyt okozó testi sértést tagadta. A Miskolci Törvényszéken így most elindul a bizonyítási eljárás, és annak a végén születhet majd ítélet az ügyben.