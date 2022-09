A rendelkezésre álló adatok szerint két kiskorú szeptember 19-én éjjel egy sajóládi háznál, kábítószer vásárlása céljából jelent meg és beszélgetésbe elegyedett az ott tartózkodó személyekkel, köztük a két gyanúsítottal is. A két férfi veréssel fenyegette meg a kiskorúakat, amelynek eredményeként azok átadták cipőiket, egy ezüst gyűrűt és ezer forintnyi készpénzt. Ezután a gyanúsítottak egy telefonnal felvételt készítettek, mintha megvásárolták volna a sértettek dolgait, majd egy-egy pár koszos, szakadt lábbelit adtak nekik, hogy abban menjenek haza.

A cselekmény alkalmas lehet rablás bűntettének megállapítására, amely miatt akár 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Szökésüktől tartanak

A bíróság álláspontja szerint a szankció mértékére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, annál is inkább, mivel az egyik gyanúsított végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követhette el a cselekményt. Tartani kell attól is, hogy a terheltek a sértettek és az ingatlanban tartózkodó, eddig ki nem hallgatott személyek befolyásolásával, megfélemlítésével, vagy tárgyi bizonyíték megsemmisítésével, elrejtésével veszélyeztetnék a bizonyítást, amelyet alátámaszt a bűntett leplezése céljából készített felvétel ténye is. Tekintettel arra, hogy a gyanúsítottak a pénzszerzés könnyű módjaként tekintenek az ilyen cselekményekre, megalapozottan feltehető, hogy tettüket megismétlik. Mindezeket mérlegelve a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

A végzés nem végleges, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be.