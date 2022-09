Soltész Bálint elmondta: az áldozat, egy építési vállalkozó eltűnését felesége jelentette be szeptember 2-án, Budapesten, és másnap egy gyöngyösi építkezés közelében bukkantak a rendőrök az általa használt járműre. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság az ügyben bűnügyi nyomozásba kezdett, amelybe a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint a budapesti és a Borsod megyei főkapitányság szakemberei is bekapcsolódtak.

Az eltűnt férfi hollétének felderítésére nyomkövető kutyát és drónt is bevetettek, a jármű közelében lévő tó és környékének átkutatásában csaknem százötven rendőr vett részt. Ezzel párhuzamosan a keresett vállalkozóval munkakapcsolatban állókat is kihallgatták, köztük azt a testvérpárt is, amely aztán ellentmondó vallomásaival hívta fel magára a figyelmet.

Szeptember 14-én Gyöngyösön rábukkantak az egyik testvér autójára, amelynek a csomagtartójában megtalálták a keresett 23 éves férfi holttestét. A rendőrök még aznap elfogták otthonukban az abasári T. Sándort és a gyöngyöshalászi T. Györgyöt, akiket a gyilkossággal gyanúsítanak.

A két férfi kihallgatásakor beismerő vallomást tett, a bíróság szombaton elrendelte letartóztatásukat - ismertette Soltész Bálint.