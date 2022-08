Kigyulladt az erdő aljnövényzete Sály határában augusztus 15-én. A tűzesethez Mezőkövesdről és Miskolcról vonultak a hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és egy vízszállító járművel. Az egységek vízsugarakat, kéziszerszámokat és háti permetezőt vetettek be a lángok ellen, amelyek körülbelül hat hektáron érintették az aljnövényzetet és egy fiatal fenyvest is veszélyeztettek. A munkálatokat a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tűzoltásban tíz erdészeti dolgozó is részt vett. Az eset során nem történt sérülés.

Felhalmozott hulladék gyulladt meg egy családi ház pincéjében Sajóbábonyban, a Fazekas úton augusztus 17-én. A miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonultak az érintett ingatlanhoz, majd gyorsbeavatkozó sugarakkal megkezdték a beavatkozást és átvizsgálták az épületet. A tizenöt négyzetméteres helyiségben lángoló hulladékot végül a pince elárasztásával oltották el az egységek. Az eset során nem történt sérülés.

Kigyulladt egy kisteherautó egy családi ház udvarán, Sajóbábonyban, a Béke úton augusztus 17-én. A teljes terjedelmében lángoló jármű közelében két személygépkocsi is tüzet fogott. A miskolci hivatásos tűzoltók két gyorsbeavatkozó sugárral megakadályozták a tűz terjedését és elfojtották a lángokat. Az eset során senki sem sérült meg.

Tűzhelyen felejtett olaj okozott tüzet egy harmadik emeleti lakás konyhájában, Miskolcon, a Szinyei Merse Pál utcában augusztus 17-én. A lángokat, amelyek átterjedtek a konyhabútorra is, a megyeszékhely hivatásos tűzoltói fékezték meg és oltották el egy porral oltó készülékkel. Az egységek kiérkezése előtt a lakót az egyik szomszédja menekítette ki a lakásból. A tűzoltók átvizsgálták és átszellőztették a helyiségeket, a veszély megszüntetéséig a többi lakást senkinek sem kellet elhagyni.

Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Ónodon, a Rákóczi utcában augusztus 20-án. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és egy vízszállító járművel vonultak a káresethez. Az egységek három gyorsbeavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, amely körülbelül harminc négyzetméteren rongálta meg a tetőt, azonban a ház lakhatatlanná vált. A lakók elhelyezésében a rokonaik segítettek.

Egy lángoló motorcsónak miatt riasztották a szerencsi hivatásos tűzoltókat Tokaj térségébe augusztus 20-án. Az egység a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesülettel együttműködve, csáklyával és drótkötéllel partközelbe vontatta a Tiszán sodródó vízi járművet, majd porral oltó készülékekkel és egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltotta a tüzet. Az eset során nem történt sérülés.

Csaknem száz hektáron égett a száraz növényzet Mezőnagymihály külterületén augusztus 20-án. A tűzesethez Mezőcsátról, Mezőkövesdről, Tiszaújvárosból, Egerből és Füzesabonyból vonultak a hivatásos tűzoltók. A munkálatokat, amelyben tíz környékbeli lakó is segített, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az egységek vízsugarakat és kéziszerszámokat vetettek be a lángok ellen, a tűz terjedésének megakadályozásában két mezőgazdasági munkagép is közreműködött. Az eset során nem történt sérülés - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.