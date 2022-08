A tűzesethez Mezőkövesdről és Miskolcról vonultak a hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és egy vízszállító járművel. Az egységek vízsugarakat, kéziszerszámokat és háti permetezőt vetettek be a lángok ellen, amelyek körülbelül hat hektáron érintették az aljnövényzetet és egy fiatal fenyvest is veszélyeztettek. A munkálatokat a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a tűzoltásban tíz erdészeti dolgozó is részt vett. Az eset során nem történt sérülés - írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.