A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást négy 13 éves helyi fiúval szemben.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2022. augusztus 9-én a délutáni órákban a Kazincbarcika, Egressy Béni úton sétáltak.

Ennek során találkoztak egy 14 éves ismerősükkel, aki egy padon ült, mellette volt letámasztva a rollerje, amelyet az egyik fiú magához vett és eltolt, míg társa a sértett táskájából kilógó pénztárcából vett ki 3000 forintot.

A sértett ezt nem hagyta szó nélkül és visszakövetelte az értékeit, de ekkor a gyanúsítottak bántalmazták, majd zsákmányukkal elmenekültek.

A kirabolt fiú ekkor a 112 segélyhívó számon azonnal értesítette a rendőröket, akik néhány percen belül a helyszínre értek, majd rövid időn belül felkutatták az elkövetőket, akiket a rendőrkapitányságra előállítottak.

Időközben az is kiderült, hogy a bűncselekmény elkövetése után a gyanúsítottak egy ismerősüknek adták oda a rollert, hogy vigye el sértett édesapjának, ami meg is történt, míg az elvett pénzt az egyik boltban azonnal el is költötték - írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.