A képzéssel kapcsolatban online ezen a linken informálódhatnak. A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. A képzésekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, a megye valamennyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének vagy határrendészeti kirendeltségének munkatársaihoz, illetve a rendőrség honlapján is megtalálnak minden fontos tájékoztatást a jelentkezéshez. Legyél Te is szerződéses határvadász, vegyél részt államhatárunk védelmében!