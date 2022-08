10:56

Leskó Diána, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője arról tájékoztatta portálunkat, hogy két férfi a balesetben biztosan elhunyt. A harmadik férfi a leszakadt födém alatt lehet, jelenleg bányamérnököket várnak a helyszínre, mivel a leszakadt pincefödémet nem merik megmozdítani a további leszakadás veszélye miatt.

10:44

Egy miskolci pince omlott rá három – felújítási munkálatokat végző - férfira.

Három fiatal férfi végzett munkálatokat egy Miskolcon található pincében 2022. augusztus 31-én a reggeli órákban, amikor a pince mennyezete beszakadt és a munkásokat maga alá temette.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a területet lezárták.

Az életjelet nem adó férfiak pincéből történő kihozása az omlásveszély miatt speciális intézkedéseket igényel, amelyek végrehajtása jelenleg is folyamatban van.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

10:21

A mentés jelenleg is folyamatban van. Úgy tudjuk többen is a törmelékek alatt rekedtek és vélhetően áldozata, áldozatai is vannak a balesetnek. Kollégáink a helyszínre tartanak, hamarosan bővebb információkkal is bővítjük cikkünket.