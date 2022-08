Napjainkban egyre többen vásárolnak és helyeznek az autójukba úgynevezett menetrögzítő kamerát, amelynek elindítják a felvételét, ha útra kelnek. A kamera hasznos lehet abban az esetben, ha esetleg balesetet szenvedünk, vagy véleményes közlekedési szituációba kerülünk, hiszen könnyen visszanézhető a felvétel és bizonyítani tudjuk az igazunkat.

Hajmeresztő felvételek

A Budapesti Autósok Közössége rendszeresen osztja meg az érdekes, olykor hajmeresztő menetrögzítő kamerafelvételeket, és ezek után gyakori eset, hogy eljárást indít a rendőrség. Ugyanakkor az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság is indított egy videósorozatot, Pofátlan(TAN)ítás címmel. A kisfilmekben közlekedők által elkövetett szabálytalankodásokat mutatnak be. Ezek előbb a rendőrautók kamerafelvételeiből készültek, de később már a közlekedők által rögzített felvételeket is bemutatták, bemutatják, Civil Pofátlan(TAN)ítás címmel.

A tudatosságot segíti

Szerettük volna megtudni, hogy megyénkben mennyire „vevők” a rendőrök az ilyen felvételek iránt, így Domokos Tibor rendőr törzsőrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság referensét kérdeztük.

– A rendőrautók ma már fel vannak szerelve kamerákkal, ennek egyrészt prevenciós feladata van, hiszen visszatartó lehet a szabálysértések tekintetében, másrészt az elkövetett szabálysértéseket is rögzíti. De azt látni, hogy egyre több közlekedő járműben használ menetrögzítő kamerákat a lakosság is. A tudatossághoz járul hozzá a kamera, hiszen ezzel védem önmagamat is, hogy nem én okoztam balesetet, de, ha én vagyok az elkövető, akkor is vállaljam fel, hogy van erről felvétel és adjam át, így könnyebben el tud járni a hatóság – mondja a közlekedési referens.

Ha beküldik a felvételt, akkor a rendőrség minden esetben elindítja a nyomozást, hogy kiderítse, kihez köthető az esemény. Szabálysértés esetén egy kicsit nehezebb ügyről van szó, hiszen ismeretlen tettes tekintetében indul eljárás, de amennyiben közigazgatási bírsággal sújtható a szabályszegés, akkor ezzel sincs gond, ugyanis objektív felelősségről beszélünk.

A közterületi kamerák is

Domokos Tibortól megtudtuk azt is, hogy a közterületi kamerákat is gyakran igénybe veszik nem csak balesetek, hanem ellenőrzések során is.

– Ilyen például a Zebraterv akció, amikor a kollégáim beülnek az önkormányzati rendészet kameraszobájába és a gyalogos átkelőhelyeket ellenőrzik. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az autósok ma már nem nagyon lassítanak a gyalogátkelőhelyek előtt. Konstans sebességet tartanak, és, ha valamit észlelnek, akkor vagy gázadással át akarnak hajtani, vagy satufékkel állnak meg. Párhuzamos közlekedés mellett, ha az egyik sávban megáll az autós, akkor veszélyes szituáció alakul ki, az autó önmagában rejti ugyanis a gyalogos közlekedőt. Persze itt tudatosan figyelni kellene a közlekedés többi résztvevőjét, hiszen nem véletlenül áll meg valaki egy gyalogátkelő hely előtt, tehát számítani kellene rá, hogy gyalogosokat engedne át. De sokan ahogy esik, úgy puffan módon közlekednek, illetve sok a tapasztalatlan vezető és gond van a figyelem megosztásával is, ami pedig alap a közlekedésben – osztotta meg tapasztalatait a törzsőrmester.