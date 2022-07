Három miskolci tűzoltóegység mellett a tiszaújvárosi tűzoltókat és katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották, mert a lángok gyorsan terjedtek és két közeli ingatlant is veszélyeztettek. Nyolcezer négyzetméteren égett a száraz fű és bozótos, a tűz két romos, lakatlan házra is átterjedt. Egy ember égési sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították - közölte a katasztrófavédelem.