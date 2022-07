Az idős hölgy egy borsodi kistelepülésen 2021 áprilisának egyik délutánján kezdett kiabálni a szomszéd férfival, akit fel is lökött, majd egyensúlyát vesztve maga is ráesett a földön fekvő sértettre. Dulakodtak, veszekedtek, amelynek következtében a sértett horzsolásos, zúzódásos sérüléseket szenvedett, illetve egy ujja is eltört. A sértett helyszínre érkező fia vetett véget a cselekménynek, azonban a vádlott vele szemben is agresszív volt, autójának motorháztetejére ütött.

A bíróság a vádlottat súlyos testi sértés bűntette miatt egy évre próbára bocsátotta. A büntetővégzés jogerős – közölte a Miskolci Törvényszék.