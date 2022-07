A Sátoraljaújhelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy 19 éves nő és egy 27 éves férfi ellen zsarolás bűntettének kísérlete miatt, akik a sértett férfitól először 5 millió, majd 2 millió forint megfizetését követelték arra hivatkozással, hogy ha ezt nem teszi meg, a nő vádlott rendőrségi kihallgatása során feltárja, hogy a sértett kábítószer tartalmú kekszeket adott át részére.

Alaposan megijedt a házigazda

A vádirat szerint a nő vádlott az apja tulajdonában lévő sárospataki családi házban tartózkodott 2021. május hónap közepén az éjszakai órákban a sértett férfival együtt, és a férfi által hozott kábítószert tartalmazó kekszeket fogyasztott, amelyre alkoholt ivott, és ennek következtében rosszul lett. Mentőt akart hívni, de a sértett kérlelte, hogy megtesz bármit, csak ne hívja ki a mentőket, mert attól tartott, hogy annak következtében rendőrségi intézkedésre is sor kerülhet.

A nő telefonon tájékoztatta férfi vádlott-társát, aki a nő állapotáról értesítette a mentőszolgálatot, a nőt kórházba szállították, infúziós kezelést kapott.

A kórházból küldött sms-eket

A nő vádlott már a kórházi kezelés során a telefonjáról írásos üzeneteket küldött a sértettnek, hogy azonnal 5 millió forintot utaljon át a számlájára, ellenkező esetben rendőrségi feljelentést tesz ellene. Azzal is fenyegette a sértettet valótlanul, hogy már négy rendőr volt bent nála, de még nem tudták kihallgatni, és ha vallomást tesz, 10 évre börtönbe kerül.

A sértett közölte, hogy neki nincs ennyi pénze, ekkor a nő 2 millió forintot követelt, vádlott-társát is rábeszélte arra, hogy segítsen a pénzösszeg megszerzésében, így az többször telefonon hívta a sértettet, közölte, hogy fizesse meg a 2 millió forintot akár úgy is, hogy kölcsön kér, valamint azt is mondta, hogy a nő vádlott már bujkál a rendőrök elől és ez a sértett utolsó esélye, hogy ne kerüljön börtönbe.

A sértettben a fenyegetések komoly félelmet keltettek, de anyagi helyzete okán semmit nem tudott fizetni. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.