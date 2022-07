Minden időjárási helyzetnek megvannak a maga kockázatai, a nyári melegben főként a hőséggel kapcsolatos ájulásos rosszullétek szaporodnak meg, de súlyosabb esetekkel is gyakorta találkozni, gondolva itt szív- és vérnyomásbeteg idős emberek rosszulléteire, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek. A szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy a rosszullétek elkerülése érdekében fogyasszunk a megszokottnál több folyadékot, a tűző napon ne tartózkodjunk huzamosabb ideig, illetve kerüljük a nehéz fizikai munkát 11 és délután 3 óra között. „A nyári időszakban mindig megnövekedett esetszámmal dolgoznak a bajtársaim, hiszen ilyenkor többen utaznak és ezáltal több a baleset is, de a hőséggel is növekednek az esetek” – mondta el az Észak-Magyarországnak Leskó Diána az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Régió kommunikációs munkatársa, aki arra is rámutatott, hogy nem vezetnek külön statisztikát arról, hogy ki és milyen okból lett rosszul.

„A mentés során csak akkor tudjuk egyértelműen kijelenteni azt, hogy a beteg a kánikulától lett rosszul, ha ő maga mondja el ezt, vagy a tünetei egy esetleges kiszáradáshoz, vagy napszúráshoz hasonlóak” – húzta alá a kommunikációs munkatárs, aki arra is rámutatott, hogy az esetszámok a hétvégén a megyénkben az ilyenkor megszokott volt.

Ájulás esetén hagyjuk fekve a beteget

Ahogy tartóssá válik a kánikula – és az előrejelzések alapján lényegi változás nem várható az elkövetkező napokban –, úgy az egészséges fiatalok is egyre nehezebben viselik azt, és esetükben is megnövekszik – ha sokat vannak a napon, nagyon átmelegszik a testük – az ájulás esélye. Mint magyarázta, az ájulás tipikusan egy olyan rosszullét, ami gyakorlatilag önmagától rendeződik, hiszen ha valaki összeseik, akkor a feje lejjebb kerül, az agy vérellátása pedig javul, és pillanatok alatt magához térhet az illető. Éppen ezért az Országos Mentőszolgálat külön felhívja a figyelmet, hogy ha valaki ájuldozik, vagy annak határán áll, a legrosszabb, ha állva tartjuk