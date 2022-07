A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítványának, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának közös programja olyan hírnököket keres, akik nemcsak bemutatják kisvárosukat, de alternatívát mutatnak a függőséget okozó káros szenvedélyek helyett.

Oszd meg - és uralkodj…a drogfüggőség felett!

A kisvárosi hősöket közösségi oldalainkon megosztjuk, hogy uralkodjunk a drog felett. A jövő hírnökei a BVA_Kazincbarcika instagram oldalra vagy a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány Kazincbarcika facebook felületére tölthetik fel, küldhetik el bejegyzéseiket, képeiket.

S, ahogy a kazincbarcikai Janka mondja: „lehet, hogy a drog divatos, de nem elegáns”, sőt divatbaki, mint a „szandálzokni” - le kéne már (s)zokni!

Tehát oszd meg, és uralkodj, a drogfüggőség felett! Legyél te is Hírnök!

*a budapestiek is

…és mindig olvasd el az apróbetűs részt is!

Ez az apróbetűs rész: No Drog! No problem! No police!

Videó és bővebb információk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság oldalán.