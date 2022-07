A bíróságra most benyújtott vádirat szerint az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó bűncselekmények miatt büntetett nővel szemben az elmúlt fél évben többször is intézkedni kellett, amely alkalmakkor több bűncselekményt is elkövetett az eljáró rendőrök sérelmére.

Először 2021 novemberében kértek rendőri segítséget a nő zavart magatartása miatt, majd a kiérkező rendőrök mentőt hívtak hozzá, a pszichiátriai és alkohol problémái miatt. A rendőri intézkedés során a nő ingerült lett és a helyszínen jelen rendőröket trágár szavakkal illette és káromkodva szidalmazni kezdte. A rendőrök többször is felszólították a nőt, hogy ne sértegesse őket, mert fel fogják jelenteni, aki azonban ennek nem tett eleget és továbbra is trágár hangnemben szidalmazta őket, még a mentők kiérkezése után is.

2022 márciusában a rendőrök garázdaság szabálysértésének elkövetése miatt állítottak elő ugyanezen személyt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra. Meghallgatása során a ittas nő szidalmazta a szabálysértési eljárás vezetőjét, majd a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása miatt alkalmazott hatósági tanúval szemben lépett fel fenyegetően, amikor pedig az őrzését végző rendőr közbelépett, az elkövető ráfogott a rendőr kezére és körmeit a kézfejébe mélyesztette. A nő az agresszív magatartással felszólítás ellenére sem hagyott fel, rugdosni kezdte a rendőr lábát, amelyet akkor is folytatott, amikor testi kényszer alkalmazásával a földre vitték, majd elvezetése során hastájékon harapta egyiküket, amellyel azonban a vastag ruházat miatt sérülést nem tudott okozni.

A nő magatartása folytán a rendőr nyolc napon belül gyógyuló, a lábszárán 23 centiméteres vonalszerű sebzéses, míg a kézfején több felszínes hámhorzsolásos sérülést szenvedett.

A nyomozó ügyészség vádiratában halmazati büntetésül végrehajtandó szabadságvesztés büntetést indítványoz a jelenleg is letartóztatásban lévő terhelttel szemben - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.