Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2013-2014-ben az ügy másod- és harmadrendű vádlottja életvitelszerűen Franciaországban élt. Az elsőrendű vádlott rendszeresen, pár hétig ott dolgozott, majd néhány hétre hazatért családjához. Az első és harmadrendű vádlottak Magyarországon olyan lányokat kerestek, illetve segítettek, akik nehéz anyagi helyzetben voltak, támogató családjuk nem volt, egzisztenciális háttérrel nem rendelkeztek.

Úgy gondolták, hogy önmagukat és családjukat csak prostitúciós tevékenységből tudják eltartani. Idegen nyelvet nem beszélte. Helyzetük eleve kiszolgáltatott volt külföldön.

A sértettek egy része saját elhatározásából, egy részük pedig az első és harmadrendű vádlott rábeszélésére döntött a külföldi munka mellett. A sértettek döntő többsége az első és a harmadrendű vádlott szervezésében jutott ki Franciaországba, ahol a másod-és a harmadrendű vádlott biztosította nekik a szállást. A vádlottak ellenőrizték és védelmezték a sértetteket, segítséget nyújtottak a közlekedésben, bevásárlásban, élelmezésben is, így a sértettek tőlük függtek. A sértetteknek „leadót” kellett fizetniük azért, hogy dolgozhassanak, a szállásért és étkezésért pedig külön kellett fizetniük. A „leadó” összege naponta 100 euró volt. A három vádlott a megélhetését részben a sértettek által nekik rendszeresen fizetett összegből fedezte. Keresetükkel a sértetteknek a nap végén el kellett számolniuk. A sértettek között volt olyan is, aki nem töltötte be a 18. életévét. Nekik hamis személyigazolványt adott az első rendű vádlott.

Szigorú büntetések

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2021 novemberében Cs. B. elsőrendű vádlottat emberkereskedelem bűntette és felbujtóként elkövetett közokirat hamisítás miatt 8 év fegyházbüntetésre eltiltásra ítélte. Sz. I. E. másodrendű vádlottat emberkereskedelem bűntette, kerítés bűntette és kitartottság bűntette miatt, mint visszaesőt 11 év fegyházbüntetésre ítélte. M. Gy. harmadrendű vádlottat emberkereskedelem, kerítés és kitartottság miatt, mint visszaesőt 11 év fegyházbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére vagyonelkobzás érdekében fellebbezett. A vádlottak és védőik hatályon kívül helyezésért, felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. Az ügyet a Debreceni Ítélőtábla tárgyalja a jövő héten.