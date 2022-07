A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt egy 44 éves és egy 40 éves férfi ellen emberkereskedelem, kényszermunka és kitartottság bűntette miatt. A két férfi fiatal nőket – köztük tizennyolc év alatti életkorút is – toboroztak külföldi szexmunkára, elszállásolták őket, hirdették a tevékenységüket és napi rendszerességgel elszámoltatták a prostitúcióból szerzett keresményükről, amelyből a vádlottak személyenként 1 millió, illetőleg 1,5 millió forintot vettek el tőlük.

Lemerítette a bankkártyát

A vádirat szerint a vádlottak baráti kapcsolatban voltak és többnyire rossz életkörülmények között, illetőleg mélyszegénységben élő nőket toboroztak Miskolcon, külföldi prostitúciós munkára.

Az idősebb férfi 2018. májusában, valamint júniusban Svájcba vitt ki egy fiatal nőt, akinek lett egy olasz állampolgárságú állandó ügyfele. Ez a férfi a nő részére átadott használatra egy 150 ezer forint napi limitösszegű bankkártyát, amelyet a vádlott elvett és azzal naponta vásárolt, a limitösszeget maximálisan kimerítve. A vádlott a nőtől a prostitúciós nyereségéből mintegy 1,5 millió forint összeget vett el.

A vádlott 2018. év márciusában egy tizennyolcadik életévét be nem töltött nőt is be akart szervezni külföldi prostitúcióra, de az elutasította. A vádlott továbbá 2018. februárjától 2020. január hónap elejéig az élettársával tartatta ki magát, aki szintén Svájcban végzett szexmunkát, az ebből eredő jövedelméből közel 1,5 millió forintot használt saját céljaira.

Többszörös visszaeső

A fiatalabbik férfi 2018. év júniusában szervezett be, majd vitt ki külföldre prostitúciós munkára egy nőt, akinek így szerzett jövedelméből több mint 1 millió forintot vett el.

Az ügyészség a más ügyben szabadságvesztés büntetésüket töltő vádlottakkal szemben – akik közül a fiatalabb többszörös visszaesőnek minősül – fegyházbüntetést, pénzbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.