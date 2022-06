Kisebb módosításokat tett, egyébként helybenhagyta a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla a Miskolci Törvényszék határozatát annak a három fiatalnak az ügyében, akik 2018-ban Ózd külterületén megöltek egy pásztort;

így az elsőrendű vádlottra tíz év szabadságvesztést szabott ki, melyet fiatalkorúak börtönében kell letöltenie, a másod- és harmadrendű vádlottat 4-4 év javítóintézeti nevelésre ítélte jogerősen.

A bűncselekmény elkövetésekor az elsőrendű vádlott már elmúlt 16 éves, míg a másod- és harmadrendű vádlottak 12. életévüket betöltötték, a 14.-et nem. Rendelkeztek viszont a tettük következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel.

Az ügyészség súlyosítást kért az elsőrendű vádlottra, azt szerette volna, ha az elsőfokú bíróság által megállapítottnál hosszabb időre szabnak ki rá börtönbüntetést. A másodfokú bíróság azonban ezt nem látta indokoltnak, ahogyan azt sem, hogy a sértett lakókocsijából történő eltulajdonítást lopásról kifosztásnak minősítse át a bíróság.

Az elsőrendű, az események idején éppen 16 éves múlt vádlott védője azt kérte, a bíróság nyomatékos enyhítő körülményként vegye figyelembe, hogy a fiatal fiú büntetlen előéletű, más eljárás ellene nincs folyamatban, a hatóságokkal együttműködik. Részletes feltáró vallomást tett, ami nagyban hozzájárult az ügy felderítéséhez. Az ő vallomása alapján derült ki, hogy kik voltak vele a bűncselekmény elkövetésekor. Elmondása szerint ő csak a sértett fejére ütött, a férfi halálát azonban főként a mellkasán elszenvedett súlyos sérülések okozták. Elhangzott, az elsőrendű vádlott megbánást tanúsított, a másik két vádlott a cselekményt elkövetését nem ismerte el. Az ügyvéd hangsúlyozta:

a büntetés elsődleges célja a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése, azonban tízéves büntetés után ennek esélyét is elveszíti védence.

Elmondta, a letartóztatásban lévő fiúról a BV-intézet nagyon jó jellemzést adott: beilleszkedett, együttműködő, külön feladatokat vállal.

A másodrendű vádlott védője emlékeztetett rá, hogy a bűncselekménynek nincs szemtanúja, konkrét bizonyítéka. Szerinte kizárólag az elsőrendű vádlott elmondása alapján megítélni egy ilyen súlyos cselekményt nem lenne szabad; amiben ő a saját szerepének súlyát csökkenti, vallomása önellentmondásos, és érdekellentét van a vádlottak között.

Forrás: h

Agyonverték

A Debreceni Ítélőtábla jogerősen is kimondta, hogy a vádlottak társtettesként, különös kegyetlenséggel követték el az emberölés bűntettét.

A három, egymással rokoni kapcsolatban álló fiatalkorú 2018 augusztusában elment a sértett által használt, Ózd-Susa településen lévő lakókocsihoz. Beszélgetni kezdtek, majd a férfi borért küldte a vádlottakat, majd amikor visszatértek, a sértettel együtt szórakozni, italozni kezdtek, ennek folytán a férfi erősen ittas állapotba került. Később a sértett kihajtotta a szarvasmarhákat a lakókocsijához közeli dombra, ahová a vádlottak is vele tartottak. Ekkor az elsőrendű vádlottnál volt a sértett kb. 1,5 méter hosszúságú pásztorbotja, illetve másik két társánál is volt egy-egy réten talált kisebb bot, amelyekkel az állatok terelésében segédkeztek. Nem sokkal később a társaság tagjai között vita támadt. Ekkor az elsőrendű vádlott előbb puszta kézzel, majd a pásztorbottal a sértettre támadt, és többször fejbe vágta, illetve ököllel is több alkalommal megütötte, valamint társai a náluk lévő karóval többször megütötték a sértett felsőtestét. Amikor a férfi a földre esett, a harmadrendű vádlott nagy erővel többször mellkason taposta.

A bántalmazást követően a vádlottak magára hagyták a sértettet, és elhagyták a helyszínt. Másnap reggel a fia talált rá a helyszínen az elhunyt sértettre.

(Forrás: haon.hu)