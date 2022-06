Portálunk először számolt be róla, hogy hétfőn délután megtámadtak egy várandó nőt Miskolcon a Kálvária melletti lépcsősoron. Azt is elsőként írtuk meg, hogy az elkövető feltehetően egy katona, ezért is került az ügy nyomozása a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe.