A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Dísztermében 2022. június 8-án rendezte meg a tehetségsegítő tanács a Miskolci Rendvédelmi Technikummal együttműködve a „Változó oktatás, tehetségsegítés az iskolában és az iskola falain túl a rendészeti szakképzésben” elnevezésű regionális szakmai találkozóját.

A Heves Megyei-, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság előadói mellett Perhács Tamás r. alezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetője is felvázolta a főkapitányság tehetségtámogató tevékenységét. A vezető többek között beszámolt a roma származású fiatalok rendőrré válásának ösztöndíj programjáról, továbbá mentorprogram hatékonyságáról is. Ez utóbbi tevékenység eredményét az is alátámasztja, hogy a tehetségsegítő mentorok közül Éliás Krisztián r. őrnagy, a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársa munkájának elismeréseként a díjat kapott a tanácstól.

Szerencsi kollégánknak az elismerést Bagi István r. ezredes a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója, egyben az ÉReTT elnöke, illetve annak alelnöke Asztalos Zoltán r. alezredes, a Magyar Rendvédelmi Kar Rendőrségi Tagozatának alelnöke adta át - írja a police.hu.